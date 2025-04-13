Прозрение Рубена Варданяна: когда тюрьма - во благо

Автор: Акпер Гасанов

Страсть к философским и прочим рассуждениям может возникнуть у абсолютно каждого из нас. Поводы для них также могут быть самыми разными. Вот, например, есть даже анекдот на эту тему. Купил, значит один любитель походов в баню полотенце на рынке. Пришел домой, развернул его, увидел надпись: "Полотенце стерильное***ное". Задумался человек. Понятно, что во втором слове пропущен пробел. Но возник вопрос - где именно?

Находящийся в бакинской тюрьме и обвиняемый в очень тяжких преступлениях армяно-российский олигарх с политическими амбициям Рубен Варданян также в последнее время углубился в поиск ответов на многие вопросы. Нет, не такие, как в указанном выше анекдоте. Рубен Карленовича, после очистки организма от всего лишнего посредством чудо голодания (почти по Полю Бреггу), посетило озарение иного характера.

Содержанием умозаключений Варданяна регулярно делится с миром его семья. Странно, что они пока не начали продавать билеты на концерты, где бы зачитывались "откровения от Рубена", но вполне возможно, что это дело будущего. В любом случае на сей раз миру доставили бесплатное, но сомнительное удовольствие слушать какой-то набор слов и предложений, далеких от причин, по которым Варданян оказался в бакинской тюрьме.

Он, оказывается, поделился семью аксиомами, которые легли в фундамент его жизни. Люди в мире, прозрел вдруг Рубен Карленович, делятся не по цвету кожи, не по гендерным признакам, не по национальным и не по религиозным. Как бы, никто и не собирался оспаривать это. Вопрос в другом - почему так долго очевидная, даже банальная истина блуждала не пойми где, прежде, чем дошла до Варданяна?!

Но это было еще не все. Варданян вдруг понял, что энергия - это то, что мы получаем из окружающего мира, из космоса, через кислород, воду, еду, сон, общение с миром, через свои действия, речи, мысли. Снова тот же, по сути, вопрос - неужели он раньше имел иную точку зрения по этому поводу? Неужто Варданян думал, что энергия - это то, что он получает в обмен на соучастие в отмывании крупных финансовых средств или в поддержке сепаратизма на территории Азербайджана? Если да, то ему нужно более четко излагать свои мысли.

Свет - это жизнь, добро - это как воздух для нас, как вода для рыбы. Да, это был плод длительных и мучительных умственных потуг Варданяна. Он уже и знанием потребностей рыб со всеми делится. Еще немного и он повторит известную фразу одного из экс-президентов США о том, что люди и рыбы могут мирно сосуществовать. Впрочем, дальше было все еще более интересно.

"Один индийский философ говорил, что у неведения нет начала, но оно кончается. Просветление имеет начало, но оно не кончается никогда. Так что надо идти не за словом, а за смыслом. Не за учителем, а за учением. Во многие века мудрецы и пророки тысячи раз пытались донести до нас эти мысли - на разных языках, разными словами, символами, действиями, знаками, ритуалами и правилами. В свои неполные 57 лет я понял их", - изрек Рубен Карленович.

Получается, что бакинская тюрьма крайне положительно на него влияет. Перед попаданием туда Варданян все о важности использования террористических методов для достижения поставленной цели рассуждал. Грозил повторить операцию "Немезис", то есть возглавить процесс физического уничтожения азербайджанских и турецких дипломатов в разных странах мира. А теперь, как видим, он про свет, добро, воду для рыб вспоминает.

Его навестило просветление. Ну и зачем тогда останавливать процесс в самом начале? Гуманнее и даже полезнее для философской науки, будет дать Варданяну еще несколько лет подумать о вечном, придя в итоге к тому, что два умноженное на два в итоге действительно равно четырем. Ночь сменяется утром, после весны наступает лето. И даже, брюки и трусы нужно снимать перед тем, как садишься на унитаз и избавляешься от всего накопившегося в организме, а не после. Вот, к каким умозаключениям может прийти Варданян, сидя в бакинской тюрьме.

Глядишь, даже третий глаз у него откроется. А если этого не произойдет, то Рубен Карленович может воспользоваться советами, которые дал миру, в своей песне про утреннюю гимнастику, Владимир Высоцкий.

"Если вы уже устали - сели-встали, сели-встали", - советовал Владимир Семенович.

А еще он утверждал, что "главный академик Иоффе доказал: коньяк и кофе вам заменит спорта профилактика". Уверен, что все условия для того, чтобы Варданян садился и вставал, да и вообще занимался спортом, ему в бакинской тюрьме обеспечат. Его, уверен, и полотенцем стерильным, банным обеспечивают. С раздельным написанием двух последних слов. Ну, чтобы не погружался Варданян в "философские" рассуждения еще и по этому вопросу.