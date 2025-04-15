Сахиба Гафарова подчеркнула роль Азербайджана и Турции в региональной безопасности

Различные государства и круги стремятся реализовать свои тайные планы в регионе, сказала спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 15-го апреля в ходе встречи с находящимся в стране с визитом председателем комитета национальной обороны Великого Национального Собрания Турции Хулуси Акаром.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече отмечался продолжающийся прогресс в развитии азербайджано-турецких отношений согласно изречению общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Один народ - два государства". Было подчёркнуто, что наши братские страны всегда вместе и всегда поддерживают друг друга во всех вопросах. Постоянные контакты глав наших государств говорят о том, что наше стратегическое союзничество ежедневно обогащается новыми элементами. Кроме того, методично реализовывается подписанная в июне 2021 года Шушинская декларация.

Было отмечено успешное развитие наших межпарламентских связей, что ещё раз подтверждают встречные визиты глав законодательных органов, встречи в рамках международных организаций, а также постоянные контакты и взаимоподдержка депутатов.

Председатель комитета национальной обороны Великого Национального Собрания Турции Хулуси Акар поделился своими впечатлениями от поездки в Шушу и Ханкенди, сказав, что стал свидетелем значительного развития и масштабных строительных работ в этих районах.

Как отметил Хулуси Акар, почти 30-летняя оккупация азербайджанских территорий нанесла региону серьёзный урон. Он подчеркнул, что освобождение азербайджанских земель под руководством Президента Ильхама Алиева создало новые реалии в регионе, выразив надежду на то, что Армения проявит необходимую волю для подписания мирного соглашения и примет протянутую ей Азербайджаном и Турцией руку мира.

Хулуси Акар также высоко оценил позицию Президента Азербайджана Ильхама Алиева по Турецкой Республике Северного Кипра, отметив, что вновь стал свидетелем решительной воли азербайджанского лидера и в этом вопросе.

Спикер Сахиба Гафарова с удовлетворением отметила высказывания председателя комитета Великого Национального Собрания Турции в ходе посещения городов Шуша и Ханкенди. Как она подчеркнула, Шуша - символ не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. Освобождение Азербайджаном своих территорий от оккупации стало победой всего тюркского мира, а ныне является важным фактором в дальнейшем укреплении единства братских стран.

Спикер Сахиба Гафарова сказала, что в мире сегодня происходят весьма напряжённые процессы, а наши государства сталкиваются с различными формами давления и двойными стандартами. Различные государства и круги стремятся реализовать свои тайные планы в регионе. В этом контексте было подчёркнута исключительная роль союза Азербайджана и Турции в региональной стабильности и безопасности. Также была отмечена необходимость единства и сотрудничества тюркского мира в предотвращении подобных процессов. Вопросы обороны и безопасности имеют большое значение в этом вопросе. Необходимо регулярно обсуждать и усиливать парламентскую поддержку сотрудничеству стран в данной сфере. Спикер парламента заявила о своей уверенности в том, что второе заседание глав комитетов по обороне и безопасности парламентов-членов ТЮРКПА внесёт свой вклад и в расширение деятельности организации, и в углубление совместной деятельности наших стран в области обороны и безопасности.

По словам председателя комитета ВНСТ, Азербайджан и Турция достигли значительного прогресса в развитии сфер обороны, безопасности и оборонной промышленности, а предпринимаемые нашими странами в этом направлении шаги не направлены против какой-либо третьей стороны.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.