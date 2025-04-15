Гарика Харламова экстренно госпитализировали

Шоумену и юмористу Гарику Харламову потребовалась помощь медиков во время съемок нового шоу под рабочим названием "Караоке Club".

Как передает Day.Az, в ухе артиста застрял микронаушник, который не смогли вытащить, пояснил источник, знакомый с деталями произошедшего.

"Харламов на съемках исполнял песню и вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена", - цитирует собственный источник Starhit.

Собеседник издания считает, что артиста ждет неприятная процедура по выдуванию предмета из ушного отверстия. Жизнь Харламова вне опасности.