https://news.day.az/showbiz/1744833.html Гарика Харламова экстренно госпитализировали Шоумену и юмористу Гарику Харламову потребовалась помощь медиков во время съемок нового шоу под рабочим названием "Караоке Club". Как передает Day.Az, в ухе артиста застрял микронаушник, который не смогли вытащить, пояснил источник, знакомый с деталями произошедшего.
Гарика Харламова экстренно госпитализировали
Шоумену и юмористу Гарику Харламову потребовалась помощь медиков во время съемок нового шоу под рабочим названием "Караоке Club".
Как передает Day.Az, в ухе артиста застрял микронаушник, который не смогли вытащить, пояснил источник, знакомый с деталями произошедшего.
"Харламов на съемках исполнял песню и вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена", - цитирует собственный источник Starhit.
Собеседник издания считает, что артиста ждет неприятная процедура по выдуванию предмета из ушного отверстия. Жизнь Харламова вне опасности.
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