Разоблачена пропаганда Кочаряном идей национальной ненависти и вражды к азербайджанцам

14 апреля продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, насильственное удержание власти и многочисленные другие преступления.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В ходе судебного заседания старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев представил документы, собранные в ходе предварительного следствия по делу об оккупации суверенных территорий Азербайджана Арменией, в том числе протоколы осмотра мест происшествий, прилагаемые к ним фотоматериалы, показания потерпевших и свидетелей, а также экспертные заключения относительно лиц армянского происхождения, допрошенных в начале 1990-х годов в качестве подозреваемых и обвиняемых.

Было подчеркнуто, что 19 сентября 1988 года старшим помощником генерального прокурора СССР, государственным советником юстиции 2-го класса А.И. Николаевым было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской ССР, а следственной группе прокуратуры СССР было поручено провести предварительное следствие по фактам совершения армянами различных преступлений в Ходжалы, Шуше и Ханкенди.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Абрамяна Артура Арташесовича, допрошенного в свое время в рамках этого уголовного дела, начатого в Генеральной прокуратуре СССР, руководство митингом в Карабахе осуществляли Аркадий Манучаров, Зорий Балаян, Генрих Погосян, Максим Бабаян, начальник строительного управления Ролес Агаджанян, Владик Саркисян и другие неизвестные лица. По его словам, Mурад Петросян и Серж Саргсян по предварительной договоренности занимались вооружением армянских незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Карабаха.

Кроме того, материальная поддержка армянских незаконных вооруженных формирований, находившихся на азербайджанских территориях, поступала из города Ереван, денежные средства на эти цели направлялись заместителем председателя Верховного Совета Армении Тер-Петросяна - Вазгеном Манукяном, который передавал деньги на азербайджанские территории через своих лиц. Принимал эти средства на азербайджанских территориях и распределял их между незаконными вооруженными формированиями Роберт Кочарян. В то же время Мурад Петросян отдал приказ о подрыве моста через реку Халфаличай на 14-м километре автодороги Шуша - Ханкенди.

Самвел Андроникович Бабаян, во времена оккупации Арменией суверенных территорий Азербайджана занимавший "должности" "министра обороны" и "секретаря Совета безопасности" самопровозглашенного режима, в своих показаниях, данных в 1990-1991 годах в ходе предварительного следствия, к которому он был привлечен в качестве подозреваемого и обвиняемого, сообщал о том, что Самвел Багманян, подорвавший в апреле 1991 года гражданский пассажирский автобус на автодороге Евлах - Лачин, был членом армянских незаконных вооруженных формирований, которыми руководил М.Петросян. А сам М.Петросян был в команде Роберта Кочаряна.

Допрошенный в качестве свидетеля Юрий Осипович Джангирян в своих показаниях заявил, что Роберт Седракович Кочарян, работавший партийным организатором на Карабахском шелковом комбинате, являлся активным членом армянской националистической организации "Крунк" и вел пропаганду идей национальной ненависти и вражды к азербайджанцам.

После этого судебное заседание продолжилось вопросами прокуроров, защищающих государственное обвинение, к обвиняемым.

Обвиняемый Аркадий Гукасян, в связи с оглашенными показаниями и представленными доказательствами, обратился к суду с просьбой предоставить ему время до следующего заседания для подготовки ответов на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение.

Председательствующий на судебном заседании учел его просьбу и сообщил, что на следующем заседании будут созданы условия для его ответов на вопросы.

Затем Араик Арутюнян, отвечая на вопросы защищающего государственное обвинение старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, а также государственных обвинителей Фуада Мусаева и Вюсала Абдуллаева, заявил, что в 1990-е годы Роберт Кочарян, Мурад Петросян, Манучурян и другие были организаторами митингов и шли во главе "движения" на некогда оккупированных территориях Азербайджана. Он также отметил, что помнит, как в 1988-1990 годах азербайджанцы, жившие в Ханкенди, покидали свои дома: "Я помню, как был взорван мост (имеется в виду мост через реку Халфаличай - ред.)".

Он сообщил, что слышал о поджогах домов азербайджанцев, убийствах и грабежах на какой-то улице. Тем не менее обвиняемый утверждал, что не был осведомлен об озвученных на суде масштабах событий: "Я не знал о том, что было столько убийств и насилия. Я также не знал, что возбуждены уголовные дела.

Слышал, видел, что в Ханкенди у азербайджанцев были проблемы даже с тем, чтобы, например, купить что-то в магазине. Что касается того, что азербайджанцы покинули свои дома - точно могу сказать, что это было не по их воле".

Обвиняемый также подтвердил наличие убийств: "Да, было много убийств, даже были случаи, когда армяне убивали армян. То есть армяне выступали не только против азербайджанцев, там имели место убийства армянами армян на бытовой и политической почве. В Ханкенди, в Карабахе, был убит высокопоставленный чиновник".

А.Арутюнян также назвал имя убитого чиновника в Ханкенди: "Его звали Валерий Григорян. Существует несколько версий его убийства. Одна из них - его поездка в Баку и встреча с азербайджанцами. Вторая версия - что его убили из-за должности. Факт в том, что его убили после возвращения из Баку, значит, все же первая версия".

Во время допроса он также заявил о том, что Самвел Бабаян в 2000 году совершил покушение на Аркадия Гукасяна, и добавил, что был вынужден назначить его "секретарем Совета безопасности".

А.Арутюнян сказал, что познакомился с Мурадом Петросяном после 2010-2012 годов: "До этого я слышал о нем. Он умер несколько лет назад. Мы с Петросяном не были в одной команде. Он был против меня. Мы были на противоположных полюсах".

В это время суд рассмотрел документ, согласно которому выяснилось, что А.Арутюнян выразил соболезнование, когда М.Петросян скончался, написал о нем добрые слова, высоко оценил его деятельность.

Обвиняемый Лёва Мнацаканян, отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли и начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, сказал, что слышал о подрыве моста через реку Халфаличай. Он также заявил, что не контактировал с М.Петросяном, деяния которого были перечислены в суде, и добавил: "Он защищал протестующих, которые перекрыли дорогу в Ханкенди в 2020 году".

Затем государственный обвинитель Тарана Мамедова задала вопросы Бако Саакяну и Давиду Ишханяну.

Заявив, что не одобряет подрыв моста, обвиняемый Бако Саакян сказал: "Я осуждаю подобные случаи".

Обвиняемый Давид Ишханян, отвечая на вопросы, отметил, что не знал о подрыве Халфаличайского моста и что впервые услышал об этом в суде.

Затем суд огласил протоколы осмотра мест происшествий, показания потерпевших и их правопреемников, а также заключения экспертизы по эпизоду в Баганис-Айрыме.

Очередное заседание суда назначено на 17 апреля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрихович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.