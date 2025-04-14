Что такое экстернат и почему некоторые выбирают его?

В Азербайджане общеобразовательные школы предлагают четыре формы обучения: очную, заочную, дистанционную и экстернат. Многие слышали о последних трёх реже, чем об обычных школьных занятиях, и чаще всего вопросы вызывает именно экстернат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, государственное агентство по дошкольному и общему образованию разъяснило, что экстернат - это особый формат итоговой аттестации, предусмотренный для тех, кто по различным обстоятельствам не смог завершить обучение в обычном порядке на уровне общего или полного среднего образования.

Порядок проведения выпускных экзаменов для экстернов регулируется соответствующими нормативами. Согласно им, минимальный возраст для сдачи экзаменов экстерном - 16 лет на уровне общего среднего образования и 18 лет - на уровне полного среднего образования.

Документы для участия в экзаменах по экстернату принимаются ежегодно в ноябре-декабре, а промежуточная аттестация проходит в конце января. Успешно сдавшие промежуточные экзамены получают право участвовать в выпускных экзаменах, которые проводит Государственный экзаменационный центр.

В этом году подать документы на участие в экстернатной форме сдачи экзаменов захотели около 6 000 человек по Баку и регионам, из которых 4 959 успешно прошли промежуточный этап.

Форма экстерната действует в стране с 2009 года. Экзамены охватывают все школьные дисциплины, за исключением музыки и изобразительного искусства. Каждый экзамен включает по 10 вопросов. В первую очередь, сдаются шесть основных предметов, затем - восемь дополнительных.