https://news.day.az/world/1744811.html США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана "В случае необходимости Вашингтон готов уничтожить ядерные объекты Тегерана и предпринять решительные шаги против Ирана", - заявил президент США Дональд Трамп. Как сообщает Day.Az, это сказал президент США Дональд Трамп. "Это очень просто. У них не может быть ядерного оружия, и они должны быстро действовать на переговорах с США.
США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана
"В случае необходимости Вашингтон готов уничтожить ядерные объекты Тегерана и предпринять решительные шаги против Ирана", - заявил президент США Дональд Трамп.
Как сообщает Day.Az, это сказал президент США Дональд Трамп.
"Это очень просто. У них не может быть ядерного оружия, и они должны быстро действовать на переговорах с США. Потому что они уже близки к созданию ядерного оружия. У них не будет ядерного оружия. Если нам придется принять жесткие меры, мы это сделаем", - сказал он.
Позже, на вопрос одного из журналистов, включают ли жесткие меры удары по ядерным объектам Ирана, Трамп ответил: "Конечно".
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