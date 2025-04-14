США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана

"В случае необходимости Вашингтон готов уничтожить ядерные объекты Тегерана и предпринять решительные шаги против Ирана", - заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Day.Az, это сказал президент США Дональд Трамп.

"Это очень просто. У них не может быть ядерного оружия, и они должны быстро действовать на переговорах с США. Потому что они уже близки к созданию ядерного оружия. У них не будет ядерного оружия. Если нам придется принять жесткие меры, мы это сделаем", - сказал он.

Позже, на вопрос одного из журналистов, включают ли жесткие меры удары по ядерным объектам Ирана, Трамп ответил: "Конечно".