У самолетов Boeing появились новые проблемы

У трех моделей самолетов Boeing 787 возникли проблемы с унитазами. Об этом сообщил Federal Register, официальный журнал правительства США, который содержит принятые государственными учреждениями предлагаемые правила и общественные сообщения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На соответствующую проблему у самолетов компании Boeing моделей 787-8, 787-9 и 787-10 указало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Оно предложило принять новую директиву о летной годности для этих воздушных судов "в связи с сообщениями о коррозии одного или нескольких из восьми нижних монтажных узлов и прилегающих компонентов туалета в некоторых комнатах". Это потребует детальной проверки нижних монтажных узлов и центрального порога перегородки туалетов на предмет коррозии, внесения записи на табличке с информацией о внесении изменений и принятия соответствующих мер в соответствии с условиями эксплуатации, отметили в Federal Register.