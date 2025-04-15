Объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветром

Национальная служба гидрометеорологии объявила предупреждения разных уровней - желтое, оранжевое и красное - из-за сильного ветра, который ожидается 16 апреля в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов страны.

Как передает Day.Az, в таких районах, как Нахчыванская АР, Шамахы, Исмайыллы, Габала, Огуз, Агсу, Балакен, Гах, Шеки, Загатала, Сальяны, Гянджа, Газах, Агстафа, Шамкир, Товуз, Гедабе, Хачмаз, Губа, Самух, Агдаш, Уджар, Кюрдамир, Гёйгёль, Билясувар, Евлах, Барда, Агдам, Тертер, Агджабеди, Лянкяран, Астара, Джалилабад, Масаллы, Лерик, Ярдымлы, Саатлы, Сабирабад, Зардаб, Гёйча и Имишли будет наблюдаться северо-западный ветер со скоростью от 13.9 до 20.7 м/с.

В районах Кельбаджар, Лачын, Гобустан, Шабран, Хызы, Сиязан, Гусар, Нефтчала, Гаджигабул, Мингячевир, Гёранбой, Нафталан и Дашкесен скорость ветра достигнет 20.8-28.4 м/с.

В Баку и на Абшероне ожидается, что скорость северо-западного ветра превысит 28.5 м/с.