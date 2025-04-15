https://news.day.az/autonews/1744834.html Немецкий автопроизводитель заявил о банкротстве Немецкий производитель эксклюзивных автомобилей Isdera объявил о банкротстве. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Bild. Заявление о несостоятельности было подано в окружной суд Саарбрюккена 11 апреля.
Немецкий автопроизводитель заявил о банкротстве
Немецкий производитель эксклюзивных автомобилей Isdera объявил о банкротстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Bild.
Заявление о несостоятельности было подано в окружной суд Саарбрюккена 11 апреля.
"Одиннадцатого апреля компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена", - говорится в сообщении.
Компания Isdera, основанная в Хильдесхайме в 1982 году, специализировалась на мелкосерийном выпуске высококачественных автомобилей класса "люкс". В качестве примера высокой стоимости продукции Isdera приводится модель Commendatore 112i, проданная на аукционе в 2021 году за €1,2 миллиона.
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