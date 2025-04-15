Группа лиц задержана за кражу кабелей из магазинов в Баку

Полиция задержала подозреваемых в хищении кабелей на сумму 54 000 манатов из магазинов, расположенных в поселке Бина Хазарского района Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, группа неизвестных лиц, действуя по предварительному сговору, в ночное время взломала двери складов двух магазинов, проникла внутрь и похитила кабельную продукцию на крупную сумму.

В результате осмотра места происшествия и анализа записей с камер видеонаблюдения сотрудники Хазарского РУП установили личности и местонахождение подозреваемых. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны ранее судимые 22-летний Асиф Пиримов и 24-летний Кянан Джафаров, а также 23-летний Ибрагим Нуриев и 18-летний Мирахад Алиев.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.