https://news.day.az/society/1744797.html Делегация парламента Румынии посетила памятник Джордже Энеску в Баку - ФОТО 14 апреля находящаяся в Азербайджане парламентская делегация во главе с временно исполняющим обязанности спикера Сената парламента Румынии Мирчей Абрудей посетила установленный в Бинагадинском районе Баку памятник гениальному румынскому композитору Джордже Энеску.
Делегация парламента Румынии посетила памятник Джордже Энеску в Баку - ФОТО
14 апреля находящаяся в Азербайджане парламентская делегация во главе с временно исполняющим обязанности спикера Сената парламента Румынии Мирчей Абрудей посетила установленный в Бинагадинском районе Баку памятник гениальному румынскому композитору Джордже Энеску.
Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Члены парламентской делегации Румынии возложили к памятнику выдающемуся композитору Джордже Энеску цветы и почтили его память.
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