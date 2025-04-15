В некоторых реках Азербайджана ожидаются сели и наводнения

В результате проливных дождей, которые начались ночью и охватили множество районов страны, зафиксировано повышение уровня воды во внутренних реках.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, данные, полученные с автоматических гидрологических станций, свидетельствуют о наибольшем подъёме уровня воды в реках, протекающих по территории Большого Кавказа.

Так, в реке Вельвелечай уровень воды увеличился на 28 см, в Карасучай - на 12 см, в Гудьялчай - на 7 см. В реках Малого Кавказа, например, в Асрикчай, зафиксирован рост уровня воды на 8 см, а в Зеямчай - на 5 см.

Также уровень воды поднялся в Охчучай, протекающей по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому регионам - на 19 см, в Баситчай - на 8 см, в Забухчай - на 7 см. В реке Лянкяранчай, находящейся в Лянкяран-Астаринском регионе, вода поднялась на 17 см.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни высокий уровень воды в реках сохранится. Также ожидаются сели и возможные наводнения.