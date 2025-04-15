Нетаньяху посетил север Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информация об этом была распространена канцелярией главы правительства.

Согласно заявлению, визит состоялся в северной части палестинского анклава.

Иные детали поездки на данный момент не разглашаются.