https://news.day.az/world/1745099.html

Нетаньяху посетил север Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информация об этом была распространена канцелярией главы правительства. Согласно заявлению, визит состоялся в северной части палестинского анклава. Иные детали поездки на данный момент не разглашаются.