https://news.day.az/world/1745099.html Нетаньяху посетил север Газы Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информация об этом была распространена канцелярией главы правительства. Согласно заявлению, визит состоялся в северной части палестинского анклава. Иные детали поездки на данный момент не разглашаются.
Нетаньяху посетил север Газы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информация об этом была распространена канцелярией главы правительства.
Согласно заявлению, визит состоялся в северной части палестинского анклава.
Иные детали поездки на данный момент не разглашаются.
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