Азербайджан на старте технологического рывка

- ставка на ИИ и не только

Автор: Азер Ахмедбейли

Искусственный интеллект (ИИ) и цифровые технологии уже меняют мир быстрее, чем мы успеваем перестраивать систему образования. Появляются новые профессии, требующие иного набора знаний и навыков. Спрос на цифровые технологии и специалистов растёт во всех секторах экономики.

В марте текущего года Президент Ильхам Алиев утвердил Стратегию по развитию искусственного интеллекта в Азербайджане на 2025-2028 годы. Документ определяет приоритеты: развитие ИИ-технологий, совершенствование механизмов управления, обеспечение доступной цифровой инфраструктуры и подготовка квалифицированных кадров.

Подготовка кадров будет крайне сложным делом без прочной образовательной базы в области точных и естественных наук. Создание экономики, способной разрабатывать высокотехнологичную продукцию, требует увеличения числа специалистов в области STEM (science, technologies, engineering, mathematics) - наука, технологии, инженерия, математика. Это, по моему разумению, ни много ни мало, вопрос суверенитета, национальной безопасности и технологической независимости Азербайджана.

STEM-навыки лежат в основе профессий, которые определяют структуру современной экономики: специалисты по машинному обучению, аналитики данных, инженеры-робототехники, разработчики цифровых продуктов.

Что это означает для образования? Это означает, что освоение этих направлений перестаёт быть делом энтузиастов или отдельных учебных заведений, а становится условием конкурентоспособности страны, и закладывать эту основу нужно, начиная с повседневной школьной практики.

Там, где учащиеся не получают хотя бы базовых STEM-навыков - логического мышления, работы с данными, основ программирования - они лишаются стартовых преимуществ. Особенно важно не упустить ранний возраст, когда природное любопытство детей и их восприимчивость к новым знаниям создают уникальные возможности для освоения таких умений.

На сегодняшний день, по данным международной статистики, в большинстве развитых стран от 30 до 40 процентов студентов обучаются по STEM-направлениям. В Азербайджане этот показатель составляет 15-17 процентов.

Результаты международного исследования PISA 2022 (последние доступные данные) показывают: средний балл 15-летних азербайджанских школьников по математике - 397, по естественным наукам - 380. Для сравнения, средние показатели по странам ОЭСР составляют 472 и 485 соответственно.

Эти цифры не повод для пессимизма, но сигнал о необходимости системных действий.

Результаты участвующих в международных олимпиадах представителей Азербайджана ясно указывают на наличие потенциала.

Азербайджанские школьники демонстрируют хорошие результаты в международных соревнованиях: на Международной STEM-олимпиаде (International STEM Olympiad), Международном конкурсе по математическому моделированию (IMMC), Международной олимпиаде по информатике (IOI), Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IAIO), Международном конкурсе по программированию (ICPC), Азиатской олимпиаде по физике (APhO).

В самом Азербайджане также развиваются внутренние инициативы, направленные на развитие у учащихся интереса к точным наукам и повышение их академических навыков: Международный фестиваль STEAM в Азербайджане, конкурс "Кенгуру", национальный проект "BilBacar".

Многие страны, столкнувшись с необходимостью переосмыслить систему образования, стали применять разнообразные модели реформирования. Кто-то сделал ставку на цифровые навыки с начальной школы, кто-то - на более тесную связь школы и бизнеса, а кто-то - на междисциплинарные проекты.

В Сингапуре основы программирования (Scratch, Micro:bit, робототехника) преподаются с начальной школы как обязательный элемент. В Эстонии программирование (coding) включено в обязательную школьную программу и доступно практически во всех населённых пунктах. В Германии старшеклассники проходят практику на предприятиях ещё до поступления в университет. В Израиле школьников вовлекают в исследовательские проекты с университетами и предлагают им решать задачи, приближенные к задачам стартапов, а в Финляндии предметы объединены в междисциплинарные модули: физика, биология и информатика изучаются во взаимосвязи.

Один из ключевых элементов всех успешных моделей - это системная работа с педагогами. В странах с высоким уровнем образования внимание к профессиональному развитию учителя является стратегическим приоритетом. Финляндия и Сингапур начинали свои реформы именно с этого.

Таким образом, в Азербайджане есть участие в международных олимпиадах, аттестация педагогов, уроки информатики в начальной школе, есть поддержка государства, но,... это пока не сложилось в устойчивую систему.

Сегодня, согласно международной статистике, STEM-специалисты - самые востребованные люди на мировом рынке труда. В Азербайджане это тоже заметно: по оценкам азербайджанских IT-компаний и рекрутинговых агентств, ежегодный спрос в стране на специалистов в области анализа данных, программирования и инженерии превышает предложение на 25-30 процентов. Такая диспропорция подтверждает необходимость поступательного развития STEM-подходов в национальной системе образования.

Отставание в области STEM-компетенций ограничивает возможности страны участвовать в разворачивающихся глобальных процессах, в частности, в сфере ИИ, а это вопрос не только образования школьников, но и всей системы занятости, экономики, технологического развития - мы же ведь хотим стать не только потребителями новых технологий, но и их разработчиками?!