Франция на грани социального взрыва

Среди населения Франции и в местном сегменте соцсетей нарастает тревога.

Как передает Day.Az, в прямой эфир французской радиостанции Sud Radio дозвонилась француженка и открыто заявила о катастрофическом положении дел в стране.

"Цены продолжают расти! Мы больше ничего не можем купить! Я даже обращаю внимание на цену туалетной бумаги! Нас разоряют, нас убивают! Если бы я могла, я бы покинула Францию!", - заявила она.

На фоне роста цен, премьер Франции Франсуа Байру призвал французов больше работать, подчеркнул, что рассматривает возможность повторного повышения пенсионного возраста и предлагает возможное сокращение бюджетов на ученичество и молодежь. Кроме того, правительство рассматривает возможность отмены 10-процентной налоговой льготы на пенсии по старости в бюджете на 2026 год, что затронет миллионы пенсионеров (более 2/3 пенсионеров Франции начнут получать на 10 меньшие пенсии).

Байру сообщает французам, что затянуть пояса является их священным долгом, и фактически уверяет, что без мер снижающих уровень жизни граждан, гигантский госдолг Франции погрузит страну уже в ближайшее время в невиданный кризис. Так, за время правления Макрона госдолг вырос на триллион евро, а ежегодная выплата процентов по нему уже вплотную приблизилась к 100 миллиардам евро.