В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых - 105-летию композитора Султана Гаджибекова и 75-летию Исмаила Гаджибекова, сообщает Day.Az.
На открытии музыковед Вяфа Аббасова рассказала о жизни и деятельности выдающихся представителей династии Гаджибековых.
На вечере Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова исполнил Увертюру и симфоническую картину "Караван" Султана Гаджибекова, "Концертино" Исмаила Гаджибекова, а также симфоническую рапсодию "Хейраты" (памяти Исмаила Гаджибекова) Руфата Халилова.
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