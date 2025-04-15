https://news.day.az/world/1745114.html Франция высылает дипломатов Алжира Франция в качестве ответной меры высылает 12 алжирских дипломатов, работающих в посольстве в Париже. Как передает Day.Az, об этом сообщает France 24. Президент Франции Эмманюэль Макрон также решил отозвать французского посла в Алжире Стефана Ромате для консультаций.
Франция высылает дипломатов Алжира
Франция в качестве ответной меры высылает 12 алжирских дипломатов, работающих в посольстве в Париже.
Как передает Day.Az, об этом сообщает France 24.
Президент Франции Эмманюэль Макрон также решил отозвать французского посла в Алжире Стефана Ромате для консультаций.
Днем ранее Алжир дал 48 часов на то, чтобы 12 сотрудников французского посольства покинули страну.
Отношения Алжира и Франции обострились на минувшей неделе, когда парижская прокуратура предъявила обвинения в тяжких преступлениях трем гражданам Алжира, один из которых работает в алжирском консульстве во Франции.
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