https://news.day.az/sport/1745109.html Азербайджанский спортсмен завоевал три медали на чемпионате Европы Представитель сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Иса Рустамов успешно выступил на чемпионате Европы, проходившем в Кишиневе (Молдова), сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Азербайджанский спортсмен завоевал три медали на чемпионате Европы
Представитель сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Иса Рустамов успешно выступил на чемпионате Европы, проходившем в Кишиневе (Молдова), сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
В весовой категории до 67 кг азербайджанец завоевал бронзу в упражнении "рывок", подняв штангу весом 138 кг, а в упражнении "толчок" показал результат 170 кг и занял первое место.
В сумме двух движений Рустамов поднял 308 кг, что принесло ему серебряную медаль в общем зачете.
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