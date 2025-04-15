Азербайджанский спортсмен завоевал три медали на чемпионате Европы

Представитель сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Иса Рустамов успешно выступил на чемпионате Европы, проходившем в Кишиневе (Молдова), сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В весовой категории до 67 кг азербайджанец завоевал бронзу в упражнении "рывок", подняв штангу весом 138 кг, а в упражнении "толчок" показал результат 170 кг и занял первое место.

В сумме двух движений Рустамов поднял 308 кг, что принесло ему серебряную медаль в общем зачете.