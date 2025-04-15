Никол Пашинян и фото из-за дерева: анекдотические выкрутасы армянского премьера

Автор: Акпер Гасанов

Начну с напоминания анекдота про особенности выбора армянского любителя фотографироваться. Про того самого Хачика, который на вопрос фотографа, где он хочет сфотографироваться (на дереве, под деревом или возле него) ответил, что предпочитает сняться за деревом. Чтобы, когда его родные и близкие будут искать Хачика на фото, он вышел из-за дерева и сказал: "Ара, вот он я!".

Этот анекдот я вспомнил потому, что в последнее время все чаще можно слышать от представителей официального Еревана заявления о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном где угодно, едва ли не за, образно говоря, деревом. Вот и сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с практически столь же анекдотическими предложениями, огласив их на заседании Национального Собрания своей страны.

В целом, Никол Воваевич много о чем поведал в ходе своей сегодняшний день. Среди прочего, по сути беседуя с самим собой, он рассуждал на тему того, "что случилось с революционной властью" и не "утратила ли она свой дух"? Рассуждения эти появились не на ровном месте. Ведь, 14 апреля 2018 года РПА и партия и АРФ "Дашнакцутюн" предложили кандидатуру действующего на тот момент президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра этой страны. Это стало своего рода ускорителем "шашлычной революции" в Армении.

Пашинян, ясное дело, откровенно опасается, что может произойти "шашлычная контрреволюция". Он, скорее всего полагается на известный девиз о том, что "есть у революции начало, нет у революции конца". Даже у "шашлычной". Да и последние данные опросов, мягко говоря, заставляют Никола Воваевича опасаться за свое политическое настоящее и будущее. Вот он и принюхивается - попахивает еще духом "шашлычной революции" или он уже окончательно выветрился?

И мы бы не обращали на всю эту его тренировку обоняния, если бы Пашинян не решил коснуться перспектив подписания армяно-азербайджанского мирного договора.

"Азербайджан на официальном уровне связывает подписание соглашения с двумя вопросами - один из них роспуск структур Минской группы ОБСЕ. Я многократно заявлял, что эта повестка приемлема для Республики Армения. Если мы закрываем страницу карабахского конфликта - а мы это делаем, в чем смысл существования структуры, занимающейся карабахским конфликтом? " - умозаключил Никол Воваевич.

Какой, казалось бы, логично рассуждающий политик! Так могут подумать те, кто не помнит прежних заявлений Пашиняна. А ведь это он орал в центре временно оккупированного Ханкенди, что "Карабах - это Армения и точка". Это он спровоцировал противостояние на товузском направлении условной армяно-азербайджанской границев летом 2020 года. Это он же сделал неизбежной 44-дневную войну, в ходе которой по мирным азербайджанским городам наносились ракетные удары.

В их результате погибли и получили ранения сотни азербайджанских стариков, женщин, детей. Но вся эта тактика ведения террористической войны не помогла Армении и Пашинян вынужден был поставить свою подпись под соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. При этом, где он тогда находился физически (на дереве, под деревом или за деревом) доподлинно неизвестно. Зато очевидно, что Пашинян нарушил свои обязательства.

Да, даже после подписания им трехстороннего соглашения, Армения продолжала оказывать политическую, финансовую и военную помощь карабахской хунте. В том числе, из Армении в Ханкенди поставлялись мины, на которых по сей день продолжают взрываться азербайджанцы. Видя все это Азербайджан вынужден был провести однодневную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Только после этого мы услышали от Никола Воваевича заявления о признании им территориальной целостности Азербайджана в полном объеме. Как видим, его "финты ушами", его превращение из "ястреба войны" в "голубя мира" всегда носило вынужденный характер. То же самое мы наблюдаем и сейчас. У Пашиняна, после оглашенного Азербайджаном предложения по подписанию мирного договора с Арменией, было много времени, чтобы сделать конкретные шаги в этом направлении.

Но он до сих пор так и не внес необходимых изменений в армянскую конституцию, в преамбуле которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану. И он не пошел на реальные шаги по упразднению МГ ОБСЕ. Он пытается торговаться в условиях полного политического банкротства. За всем этим наблюдать столь же забавно, как и за ответом фотографу Хачика из анекдота.

Но это было еще не все.

"Войны между Азербайджаном и Арменией не будет - для этого нет никаких оснований, будет мир", - изрек сегодня Пашинян.

Да, мир будет потому, что Азербайджан того хочет. Будь воля Армении, наши земли бы до сих пор оставались под армянской оккупацией. При этом, по сути, своим сегодняшним заявлением премьер-министр Армении поставил в поистине идиотское положение всех тех зарубежных политиков, которые кричат о том, что "Азербайджан готовится к войне". Вот, Пашинян опроверг все это. Молодец, может он в будущем смело фотографироваться даже за деревом. Только вот сначала ему все же следует не словами, а действиями доказывать готовность к миру.