Слово - не воробей: Пашинян анонсирует "шашлычную контрреволюцию"?

Автор: Акпер Гасанов

Ни одно правительство не может остаться на своем месте, если народ не хочет, чтобы правительство оставалось на своем месте, такого просто быть не может.

Об этом во время правительственного часа в парламенте 26 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, сколько граждан должно выйти на улицу, чтобы он подал в отставку.

В целом, он прав. Но теперь, давайте напомним про "в частности". И тут я снова привожу результаты опроса, проведенного MPG/Gallup International Аssociation с 27 февраля по 6 марта в Армении. Так вот согласное ему, почти 66% граждан Армении не одобряют работу премьера. По данным MPG, лишь 9% заявили, что полностью одобряют его работу.

Кроме того, согласно результатам опроса, рейтинг правящей партии - "Гражданский договор" также ничтожно низок. Всего 11,8% граждан Армении выразили готовность проголосовать за правящую силу, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Получается, как ни крути, что устали граждане Армении не только от Пашиняна, но и от его правительства, его партии. Это был голос народа. Готов ли его услышать Никол Воваевич? Вовсе нет.

А тем временем, выявилась еще одна ложь представителей команды действующего армянского премьер-министра. Это Рубен Меликян, адвокат вице-президента РПА Армена Ашотяна, опубликовал для спикера парламента Алена Симоняна доказательства, согласно которым он утверждает, что Ашотян является политзаключенным.

"Человек, который щедро пользуется должностью председателя НС, в разговоре с журналистами, среди множества прочей лжи, заявил, что Армен Ашотян не является политзаключенным, поскольку нет международного отчета, подтверждающего это. Чтобы опровергнуть эту ложь, я публикую специальные резолюции двух крупнейших (европейских и мировых) политических семей, согласно которым Армен Ашотян был однозначно признан политзаключенным", - изрек он.

Перечислять все, им представленное, я не буду. Укажу лишь на главный вывод, сделанный этим армянским адвокатом.

"Многие проблемы Армении, в том числе вопиющие факты политических преследований, уже невозможно прикрыть неотёсанностью, сварливостью, ложью и грудой слов", - написал Меликян.

И с этим, как говорится, не поспоришь. Можно лишь добавить, что таким образом рушится очередной миф, придуманный командой Никола Воваевича про "островок демократии на Южном Кавказе".

И, что печальнее все для Пашиняна, в эти сказки не верят уже и на Западе. То есть, и там он теряет доверие и опору. А тем временем, независимый депутат Овик Агазарян, а это бывший соратник премьера, расценил уголовное дело, фигурантом которого он стал, как политическое преследование. Подобную оценку парламентарий дал на заседании Национального Собрания во время обсуждения вопроса о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении его самого.

Он счел несправедливым давление, которое на него оказывается со стороны действующей власти. В поддержку Агазаряна выступили независимые и оппозиционные армянские депутаты. И это доказывает, что даже среди бывших соратников Пашинян теряет авторитет. Что, в свою очередь, постепенно превращает его если не в нелегитимного, то уж точно неперспективного и не рукопожатного политика.

Но и это еще не все.

"Идеология "реальной Армении" Никола Пашиняна раздражает даже членов партии "Гражданский договор", хотя они публично об этом не говорят, наоборот, при необходимости пропагандируют выдвинутые шефом тезисы.

Об этом пишет газета "Грапарак".

"Однако в частных беседах они высказываются весьма резко, называя это идеей-фикс Пашиняна, чем пытаются оправдать собственные преступления", - утверждает издание.

Итак, что мы имеем в сухом остатке?

Позорно низкий рейтинг доверия граждан Армении лично к Николу Пашиняну. Немногим лучше, но также позорно мало популярно в народе и все его правительство. Усиливается давление на него со стороны оппозиции, которая доказала внешним покровителям Пашиняна наличие в РА политзаключенных. Пашиняна открыто обвиняют в политических преследованиях и в узурпации его бывшие соратники, а многие члены возглавляемой им партии критикуют его идеи в кулуарных беседах с журналистами.

Ситуация для Пашиняна складывается почти идентичная той, что сложилась для Сержа Саргсяна перед "шашлычной революцией". Я не утверждаю, что будет "шашлычная контрреволюция". Но он ведь сам сегодня заявил, что ни одно правительство не может остаться на своем месте, если народ не хочет, чтобы правительство оставалось на своем месте. А тут, как видим, самого Пашиняна и его правительство, отвергает не только народ Армении.

Ну и что с этим делать, Никол Воваевич?