"Хоть стойте, хоть падайте": Пашинян вышел из себя в парламенте

Премьер-министр Армении Пашинян вышел из себя во время выступления в парламенте страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, причиной послужили доводы оппозиции, которые не порадовали Пашиняна, объявившего, что Ереван не будет продолжать "карабахское движение".

"Да, мы не продолжим Карабахское движение, хоть стойте, хоть падайте", - выкрикнул он с трибуны.

Напомним, что Никол Пашинян ранее заявил: "Фундаментальный вопрос: хочет ли Армения, народ Армении продолжить карабахское движение или нет? Хочу четко и недвусмысленно заявить: Считаю, что мы не должны продолжать карабахское движение".