Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Грузией

15 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, на встрече было выражено удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-грузинских отношений дружбы и стратегического партнерства.

Были обсуждены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных областях.