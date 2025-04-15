https://news.day.az/politics/1745112.html Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Грузией 15 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили, находящимся с официальным визитом в Азербайджане. Как сообщает Day.Az, на встрече было выражено удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-грузинских отношений дружбы и стратегического партнерства.
Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Грузией
15 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, на встрече было выражено удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-грузинских отношений дружбы и стратегического партнерства.
Были обсуждены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных областях.
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