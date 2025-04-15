Кибермошенничество в Азербайджане - как защитить свои деньги?

Автор: Ибрагим Алиев

В последнее время в Азербайджане стало чаще сообщаться о том, что кибермошенники всякими новыми хитроумными путями обманывают граждан и присваивают их деньги с банковских карт. Подобный "бум", если так можно выразиться, мошенничества наблюдается на фоне новых ИИ-технологий, развитие которых идет не по дням, а по часам.

К примеру, запуск китайского DeepSeek, являющегося полностью бесплатным, побудило другие компании, в частности, Open AI и xAI улучшить свою продукцию. Как результат, ChatGPT и Grok за довольно быстрый период получили множество новых возможностей, которые, не будем этого отрицать, дают мошенникам возможность "креативничать" в поиске потенциальных жертв.

Как сообщил Day.Az источник в банковском секторе, ныне особую тревогу вызывают случаи, когда мошенники используют голосовые deepfake-технологии. С их помощью создаются правдоподобные звонки от "банковских сотрудников" с якобы срочными предупреждениями о подозрительных операциях. Подделать могут даже голоса ваших родных и близких. Когда-нибудь получали звонок с неизвестного номера, который молчит в трубку? Такие случаи участились. Возможно, кто-то на другом конце записывает вашу речь, чтобы "прогнать" ее через ИИ.

Голос, имитируемый нейросетью, может быть настолько реалистичным, что человек на другом конце провода даже не подозревает подмену. В мире даже есть некоторые случаи, когда люди получали и видеообращения, якобы от представителей банка или даже от известных персон, призывающих перейти по ссылке для "проверки безопасности счёта".

Жертвам звонили по видеосвязи, где на экране появлялось знакомое лицо - например, друг или коллега, - и просили срочно перевести деньги на карту. Обычно такие видео заранее записаны по заранее подготовленному сценарию, что делает подделку особенно убедительной.

Например:

"Привет, срочно перечисли мне деньги, не могу говорить. Вот карта. Потом поговорим. Не звони мне пока".

Далее идет отбой.

По доверчивости, а как не доверять, когда перед вами знакомое лицо, просьбу жертва выполняет, не задав никаких вопросов или перезвонив. Нельзя исключать, что и в Азербайджане подобные схемы могут быть применены.

Помимо этого, растёт число "старых-добрых" фишинговых атак, в которых используются тексты, написанные ИИ. Такие письма или сообщения в мессенджерах оформлены грамотно, без типичных ошибок, благодаря чему вызывают доверие.

Кроме того, как подчеркнул наш источник в банковском секторе, ссылаясь данные по жалобам клиентов и внутренние расследования, потенциальным жертвам предлагают пройти "проверку данных" или подтвердить личность, перейдя на поддельный сайт, внешне идентичный официальному сайту банка.

Отдельную опасность представляют и так называемые умные чат-боты, работающие на основе ИИ. Они ведут переписку в соцсетях или через мессенджеры, представляясь службой поддержки, курьерской службой или даже другом жертвы. Эти боты ведут долгую беседу, втираются в доверие, после чего под разными предлогами выманивают коды подтверждения, номера карт и другие конфиденциальные данные.

Как видим, мошенники всё активнее анализируют поведение пользователей в интернете. Как правило, жертвами становятся люди в возрасте, которым труднее освоиться с прогрессом технологий. К примеру, с помощью ИИ они отслеживают, какие сайты посещает человек, где он бывает, о чём пишет в социальных сетях, что позволяет выстраивать максимально персонализированные сценарии обмана. Например, если пользователь недавно покупал билеты, ему могут позвонить "из авиакомпании" с сообщением об ошибке и просьбой подтвердить платёжные данные.

То есть, на потенциальных жертв собирается целое досье. Именно этим объясняется то, как звонящий вам "лучший друг" знает все, что знает ваш лучший друг.

Развитие ИИ - это не только прогресс, Но и, как показывают события, настоящий вызов для финансовой безопасности. Думаю, многие слышали фразу из фильмов - "Если это попадет в чужие руки...". Тот же случай.

Если ранее фраза "не сообщайте никому данные своей карты" звучала как общее правило, то теперь этого уже недостаточно - требуется цифровая бдительность и постоянное обучение новым схемам, чтобы не оказаться в числе обманутых.

Так, как себя обезопасить?

Есть несколько железных советов, которые работают всегда при определенной бдительности.

Во-первых, ни один сотрудник настоящего банка никогда не станет запрашивать полный номер карты, CVV/CVC-код или одноразовые пароли. Это относится всем банкам в мире, в том числе и в Азербайджане. Если у вас требуют такую информацию - это однозначно мошенник.

Если получаете сообщения с просьбой о срочной финансовой помощи от знакомых - не переводите деньги сразу. Свяжитесь с человеком напрямую, позвоните - возможно, его аккаунт взломан.

Остерегайтесь просьб вернуть деньги за "ошибочный перевод". Прежде чем выполнять такие "возвраты", проверьте баланс и уточните информацию в банке. Это тоже частая уловка мошенников.

Не доверяйте слишком выгодным предложениям. Сайты, обещающие дешёвые авиабилеты, инвестиции с мгновенной прибылью или технику по бросовым ценам, часто оказываются подделками. Перед покупкой проверяйте адрес сайта, отзывы и наличие юридической информации. Здесь чаще всего и бывает фишинг данных.

Не реагируйте на сообщения о некоем "выигрыше". Вас могут попросить ввести персональные данные для якобы получения приза. Классическая схема хищения информации.

Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, особенно в сообщениях от неизвестных. Даже если они маскируются под известные бренды или сервисы. Лучше перепроверьте через официальный сайт.

Скачивайте мобильные приложения только из официальных источников - App Store или Google Play. Если кто-то предлагает установить программу "для безопасности" - отказывайтесь сразу, особенно если это делают удалённо.

Обращайте внимание на безопасность приложений. Сегодня некоторые из них, особенно те, что используют электронную подпись нового поколения - такие как SİMA, позволяют проходить идентификацию с использованием только FIN-кода и биометрических данных. Это делает процесс входа и подтверждения транзакций намного безопаснее.

Не используйте интернет-банкинг через общественный Wi-Fi. В кафе, транспорте или торговых центрах данные могут быть перехвачены. Также не входите в свой банковский аккаунт с чужих устройств.

Если продаёте что-то в интернете, мошенники могут под видом покупателей просить данные карты якобы для предоплаты. Настоящий покупатель сначала захочет увидеть товар.

Регулярно проверяйте свои банковские счета. Подключите уведомления о транзакциях. Это позволит вам оперативно отреагировать при подозрительной активности.

И, наконец, запомните, какие данные действительно может запросить банк: FIN-код, последние цифры карты или номер телефона. Ни при каких обстоятельствах не передавайте одноразовые коды из SMS, полный номер карты или CVV-код.

В условиях стремительного развития технологий и растущей активности кибермошенников важно помнить: безопасность начинается с нас самих. Как бы изощрённо ни действовали злоумышленники, обезопасить себя можно - нужно лишь проявлять элементарную цифровую бдительность и быть в курсе новых схем обмана.

Министерство внутренних дел Азербайджана регулярно публикует предупреждения о киберугрозах и призывает граждан быть внимательными. Не игнорируйте такие сообщения - они основаны на реальных жалобах и расследованиях, и могут уберечь вас от потери средств.

Сегодня в интернете доступно множество простых и понятных просветительских материалов: видеороликов, инструкций и статей. Достаточно ввести в YouTube или поисковике фразы вроде "как распознать мошенника" или "советы по кибербезопасности", чтобы получить массу полезной информации. Займёт всего несколько минут, но поможет избежать серьёзных последствий.

ИИ развивается молниеносно, но и инструменты защиты не отстают. Главное - не терять бдительность, регулярно обновлять знания и не стесняться перепроверять любую подозрительную информацию. Помните: лучший способ защититься - быть на шаг впереди мошенников.