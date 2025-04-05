Телефонные мошенники манипулируют эмоциями жертв

В последнее время значительно возросло количество случаев телефонного мошенничества, нацеленного на владельцев банковских карт. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков, совершают звонки или рассылают тревожные сообщения с целью получения личной информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, мошенники действуют по заранее подготовленным сценариям, создавая у человека ощущение срочности и опасности. Часто звонки поступают с зарубежных номеров, что дополнительно вызывает у людей беспокойство и дезориентирует их.

Преступники специально давят на время, вынуждая граждан принимать поспешные решения и передавать конфиденциальные данные. МВД Азербайджана предупреждает: банк уже располагает всей необходимой информацией о карте, и его сотрудники никогда не станут спрашивать такие данные по телефону или через мессенджеры.

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