Новый вид мошенничества с ИИ

Министерство внутренних дел предупредило о новом виде мошенничества с использованием искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Musavat.com, начальник пресс-службы МВД, полковник-лейтенант Эльшад Гаджиев сообщил, что злоумышленники применяют программы, превращающие текст в речь с помощью голосовой аутентификации ИИ.

По его словам, искусственный интеллект читает текст, воспроизводя заранее выбранный голос, что используется для реализации мошеннических схем. Он отметил, что особенно уязвимыми могут стать известные личности, чьи изображения и голоса могут быть использованы в таких махинациях.

"Все должны быть предельно осторожны, поскольку мошенники могут распространять фальшивые сообщения, созданные с помощью ИИ. Единственный способ защититься - быть осведомлённым и проявлять бдительность", - подчеркнул Гаджиев.