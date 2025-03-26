В Баку женщина стала жертвой мошенника из соцсетей

Жительница Баку, Телли Атакишиева, стала жертвой мошенничества, когда в августе прошлого года связалась с человеком, которого она знала через социальную сеть TikTok.

Как передает Day.Az, мужчина пообещал собрать мебель в ее доме и у ее матери, взяв за это 4 900 манатов. Работа должна была быть выполнена в течение двух месяцев, но прошло уже восемь месяцев, а мебели так и не появилось.

Как рассказала пострадавшая, после получения денег мошенник перестал выходить на связь и не отвечал на звонки и сообщения. Попытки редакции Xəzər Xəbər связаться с ним также не увенчались успехом.

В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что по заявлению потерпевшей было проведено расследование, однако было установлено, что ситуация носит гражданско-правовой характер, поэтому женщине порекомендовали обратиться в суд.