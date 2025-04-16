Госдеп США лишил Армению финансирования проекта

Госдепартамент США отменил финансирование проектов иностранной помощи в различных странах, в том числе в Армении.

Как передает Day.Az, об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальной странице департамента государственной эффективности США (DOGE) в социальной сети X.

"Госсекретарь [США Марко] Рубио продолжает пересматривать иностранную помощь Госдепартамента, сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму 215 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

В DOGE отметили, что в Армении было отменено финансирование проекта "Продвижение демократической культуры" на сумму 2 миллиона долларов.