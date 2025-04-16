Госдеп США лишил Армению финансирования проекта
Госдепартамент США отменил финансирование проектов иностранной помощи в различных странах, в том числе в Армении.
Как передает Day.Az, об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальной странице департамента государственной эффективности США (DOGE) в социальной сети X.
"Госсекретарь [США Марко] Рубио продолжает пересматривать иностранную помощь Госдепартамента, сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму 215 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
В DOGE отметили, что в Армении было отменено финансирование проекта "Продвижение демократической культуры" на сумму 2 миллиона долларов.
"США отменили следующие бесполезные гранты: 1,4 млн долларов - на "Предотвращение фрагментации Интернета" в Бразилии, 750 тыс. долларов - на "Обеспечение устойчивости и адаптации гражданского общества" в Кыргызстане, 1 млн долларов - на "Укрепление доверия и сохранение надежды" в Шри-Ланке, 2 млн долларов - на "Продвижение демократической культуры" в Армении", - отметили в DOGE.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре