Кирпичный завод в Абшеронском районе попал под проверку

Сотрудники 4-го Регионального управления экологии и природных ресурсов провели проверку деятельности кирпичного завода, расположенного в селе Гобу Абшеронского района, после поступления жалобы на незаконные земляные работы и загрязнение воздуха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf.az, начальник управления Асиф Меджидов сообщил, что расследование было проведено совместно с Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов.

По его словам, в ходе мониторинга установлено, что предприятие не осуществляет вредных выбросов в атмосферу. Более того, у завода имеется разрешение на разработку недр и вся необходимая экологическая документация, предусмотренная Горноотводным актом, что позволяет вести производство кирпича в установленном порядке.

"Предприятие, действующее на промышленной территории с 2005 года, согласно официальным данным, было построено раньше, чем рядом появились жилые дома. При этом требования по соблюдению санитарно-защитной зоны не были выполнены при возведении жилья", - отметил Меджидов.

Однако во время инспекции, проведённой 27 августа 2024 года, было выявлено, что на заводе отсутствовала система для улавливания пыли и газов. По этому поводу в отношении директора завода Меджида Мамедова был составлен административный протокол и наложен штраф в размере 2000 манатов. Кроме того, ему выдали предписание установить соответствующую установку для очистки воздуха - требование было исполнено.