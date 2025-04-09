https://news.day.az/officialchronicle/1743556.html Председатель Всеобщего союза женщин ОАЭ направила Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо Председатель Всеобщего союза женщин Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Фатима бинт Мубарак направила Первому вице-президенту Азербайджанской Республики с Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Ваше превосходительство.
Председатель Всеобщего союза женщин ОАЭ направила Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо
Председатель Всеобщего союза женщин Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Фатима бинт Мубарак направила Первому вице-президенту Азербайджанской Республики с Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Рада передать Вам искренние поздравления и благословение по случаю благословенного праздника Рамазан.
Пусть Всемогущий Аллах дарует Вам здоровье и счастье, а мусульманской умме - процветание", - говорится в письме.
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