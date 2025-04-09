Председатель Всеобщего союза женщин ОАЭ направила Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо

Председатель Всеобщего союза женщин Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Фатима бинт Мубарак направила Первому вице-президенту Азербайджанской Республики с Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Рада передать Вам искренние поздравления и благословение по случаю благословенного праздника Рамазан.

Пусть Всемогущий Аллах дарует Вам здоровье и счастье, а мусульманской умме - процветание", - говорится в письме.