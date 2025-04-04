Фехтовальщики отправились на Гимназиаду в Сербию

Наша страна будет представлена ​​в дисциплинах фехтование на саблях и шпагах на Гимназиаде, которая пройдет в Златиборе (Сербия) с 4 по 14 апреля среди юношей и девушек до 15 лет по различным видам спорта.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила Федерация фехтования Азербайджана.

В состав команды, возглавляемой тренерами Наджафом Магеррамовым и Эльвином Рзазаде, вошли Фатима Шукурлу, Джахан Садыхова, Захра Халилова, Гарай Мамедли, Абдулмалик Насибзаде, Наджаф Шабанлы, Мирнурай Аббасова, Эснат Мирзаева, Айдан Атакишиева, Рахман Мамедов, Тунар Сулейманов и Бахрам Алиев. Судить на турнире будет Джаваншир Агакишиев.