Назван объем средств, выделенных АБР и АБИИ на "Каспийский "зеленый" энергетический коридор"

Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделили 2 миллиона долларов на проект "Каспийский "зеленый" энергетический коридор".

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Баку в рамках Консультативных советов по Южному газовому коридору и "зеленой" энергетике министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Мы реализуем проект по развитию "зеленой" линии электропередачи между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Как известно, во время COP29 было подписано межправительственное соглашение. Сегодня для финансирования этого проекта Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделили 2 миллиона долларов. Мы подписали документ об этом решении - три страны, два банка", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку в рамках заседаний Консультативных советов по Южному газовому коридору и "зеленой" энергетике состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики, министерством энергетики Республики Казахстан, министерством энергетики Республики Узбекистан и Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций". К документу, подписанному министрами энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, присоединились представители АБР и АБИИ.

Данный меморандум предусматривает сотрудничество между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в целях поддержки первого этапа технико-экономического обоснования проекта "Каспийский "зеленый" энергетический коридор".