Суд Южной Кореи утвердил импичмент Юн Сок Ёля

Конституционный суд Республики Корея единогласно подтвердил импичмент президента Юн Сок Ёля, окончательно отрешив его от власти.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил, что президент Сок Ёль нарушил свои обязанности главнокомандующего, мобилизовав войска. Он превысил свои полномочия, и его действия нанесли серьезный ущерб стабильности в стране.

На видео протестующие против Юн Сок Ёля танцуют на улице Сеула после того, как Конституционный суд Кореи подтвердил его импичмент и отстранение от должности.

За импичмент выступили все восемь судей. Для окончательного отрешения от власти нужны были голоса по крайней мере шести из них. 14 декабря парламент объявил Юн Сок Ёлю импичмент из-за событий военного положения. Депутаты выдвинули против президента пять обвинений.