https://news.day.az/world/1742293.html Трамп спасает TikTok Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении работы социальной сети TikTok на территории страны на 75 дней. Как передает Day.Az, об этом президент США в соцсети Truth Social. Он отметил, что администрация США активно работает над спасением TikTok, и достигнут значительный прогресс.
Трамп спасает TikTok
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении работы социальной сети TikTok на территории страны на 75 дней.
Как передает Day.Az, об этом президент США в соцсети Truth Social.
Он отметил, что администрация США активно работает над спасением TikTok, и достигнут значительный прогресс.
"Сделка требует проведения дополнительных работ для получения всех необходимых разрешений. Поэтому я подписываю указ о продлении работы TikTok еще на 75 дней", - отметил Трамп.
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