Трамп спасает TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении работы социальной сети TikTok на территории страны на 75 дней.

Как передает Day.Az, об этом президент США в соцсети Truth Social.

Он отметил, что администрация США активно работает над спасением TikTok, и достигнут значительный прогресс.

"Сделка требует проведения дополнительных работ для получения всех необходимых разрешений. Поэтому я подписываю указ о продлении работы TikTok еще на 75 дней", - отметил Трамп.