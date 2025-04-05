Мощное землетрясение у Папуа-Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов острова Новая Британия, принадлежащего Папуа - Новой Гвинее.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 185 км к северо-востоку от города Кимбе (остров Новая Британия), где проживают 18,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 49 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.