https://news.day.az/world/1742296.html Мощное землетрясение у Папуа-Новой Гвинеи Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщили сейсмологи. Новость обновляется
Мощное землетрясение у Папуа-Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов острова Новая Британия, принадлежащего Папуа - Новой Гвинее.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 185 км к северо-востоку от города Кимбе (остров Новая Британия), где проживают 18,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 49 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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