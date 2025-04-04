https://news.day.az/society/1742002.html Авария в Билясуварском районе - последние данные о пострадавшем В результате ДТП в Биласуварском районе один из пострадавших скончался в больнице. Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, в аварии тяжело пострадал водитель автомобиля ВАЗ, местный житель Рафиг Ахмедов (1989 года рождения). Он был госпитализирован в реанимационное отделение Ширванской центральной городской больницы.
Авария в Билясуварском районе - последние данные о пострадавшем
В результате ДТП в Биласуварском районе один из пострадавших скончался в больнице.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, в аварии тяжело пострадал водитель автомобиля ВАЗ, местный житель Рафиг Ахмедов (1989 года рождения). Он был госпитализирован в реанимационное отделение Ширванской центральной городской больницы.
К сожалению, несмотря на все усилия медиков, его жизнь спасти не удалось.
По факту происшествия проводится расследование.
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