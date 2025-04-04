Авария в Билясуварском районе

В результате ДТП в Биласуварском районе один из пострадавших скончался в больнице.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, в аварии тяжело пострадал водитель автомобиля ВАЗ, местный житель Рафиг Ахмедов (1989 года рождения). Он был госпитализирован в реанимационное отделение Ширванской центральной городской больницы.

К сожалению, несмотря на все усилия медиков, его жизнь спасти не удалось.

По факту происшествия проводится расследование.