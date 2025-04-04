https://news.day.az/society/1742135.html Упразднены три научно-производственных объединения при миннауки и образования Азербайджана Упразднены три научно-производственных объединения при министерстве науки и образования Азербайджана.
Упразднены три научно-производственных объединения при миннауки и образования Азербайджана
Упразднены три научно-производственных объединения при министерстве науки и образования Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в распоряжении о дополнительных мерах по оптимизации деятельности научных учреждений, находящихся в подчинении министерства науки и образования Азербайджанской Республики, и увеличению их эффективности, подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, упразднены подчинявшиеся министерству научно-производственные объединения "Нафта", "Ашгар" и "Композит".
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