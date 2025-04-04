Автор: Мехти Ахмедзаде

Пока отношения между Парижем и Алжиром остаются напряженными, французские медиа и аналитические платформы усилили информационное давление на Алжир. Одним из ярких примеров стала публикация Intelligence Online, в которой алжирская разведка представляется чуть ли не основной угрозой французскому суверенитету. Однако всё указывает на попытку перевернуть реальную ситуацию с ног на голову.

Франция, столкнувшаяся с провалом ряда внешнеполитических инициатив, сегодня предпринимает усилия по дискредитации. Публикации в Intelligence Online об агенте алжирской службы внешней разведки, якобы пытавшемся повлиять на позицию муниципальной чиновницы, подаются как доказательство активного вмешательства Алжира во внутренние дела Франции. Между тем, эти "разоблачения" идут на фоне странного молчания о деятельности самой DGSE - французской внешней разведки, которую алжирские СМИ ранее обвиняли в попытках вербовки бывших террористов с целью дестабилизации Алжира.

Париж поспешил назвать эти обвинения "фейками", в то время как сам начинает масштабную медийную кампанию, основанную на неподтверждённых слухах и инсайдах, чтобы представить себя жертвой. Более того, Франция подчёркивает, что один из сотрудников министерства экономики и финансов действительно был арестован в декабре за передачу информации в пользу Алжира. Однако подробности дела засекречены, а фигурант уже находится вне доступа следствия, якобы покинув страну. Вопрос - почему это дело всплыло лишь сейчас, и почему расследование сопровождается столь массированной утечкой информации в прессу?

Не менее примечательно, что, по данным Intelligence Online, от 50 до 100 алжирских агентов якобы действуют во Франции. Этот диапазон цифр сам по себе говорит о предположительном, а не фактическом характере утверждений. При этом французские власти не выслали ни одного из упомянутых "шпионов", ограничившись некими "сигналами", которые будто бы привели к возвращению некоторых офицеров на родину. Очевидно, что доказательств хватает лишь для создания медийного фона, но не для юридических действий.

Отдельное внимание привлекает утверждение, что эти офицеры "следят за алжирской диаспорой". Такая формулировка на фоне полной слежки DGSI за мигрантскими сообществами и критиками власти во Франции выглядит, по меньшей мере, лицемерно.

Франция также подчеркивает отсутствие доказанных связей между популярными инфлюенсерами - такими как тиктокер Дуаалемн - и алжирскими спецслужбами. Однако даже без подтверждений эти личности регулярно упоминаются в контексте "влияния Алжира", что создаёт нужный образ в общественном сознании - безо всяких юридических оснований.

Тем временем, отношения между двумя странами остаются в состоянии "холодного режима". После того как 30 июля 2024 года Париж официально поддержал марокканский план автономии Западной Сахары, Алжир немедленно отозвал всех своих офицеров связи, работавших в Центре олимпийской разведки (CRO) в Париже. Это стало ответом на очередной демарш Франции, нарушающий региональный баланс.

Таким образом, медийная активность вокруг "алжирской угрозы" - не что иное, как попытка Парижа отвлечь внимание от собственных провалов и дискредитировать партнёра, с которым ещё недавно велись тесные переговоры. За громкими заголовками о "шпионаже" и "агентах" скрывается растущий страх Франции перед утратой влияния в регионе и усиливающейся самостоятельностью Алжира.