Обновление до iOS 18.4 ломает CarPlay

Обновление iOS 18.4 для iPhone вызывает множество проблем в работе CarPlay. Об этом сообщает портал 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по комментариям на Reddit и других форумах, после установки iOS 18.4 многие пользователи столкнулись с отсутствием отображения информации "Сейчас воспроизводится" на автомобильных дисплеях. Кроме того, часть пользователей сообщает о серьезных сбоях в подключении, особенно при использовании беспроводного CarPlay.

Один из владельцев Honda пожаловался, что ему пришлось несколько раз повторно заводить автомобиль, а также подключать iPhone более пяти раз, чтобы добиться стабильной работы CarPlay.

Некоторые водители, включая владельцев Mazda, Audi и Ford, также жалуются на нестабильность соединения и отсутствие части функций при беспроводном подключении, что вынудило их вернуться к USB-режиму CarPlay. По словам одного пользователя, служба поддержки Volkswagen признала наличие этих проблем и заявила, что Apple должна выпустить обновление с исправлениями.

На данный момент единственным решением проблем с CarPlay остается подключение по USB. Когда Apple выпустит исправление, неизвестно.