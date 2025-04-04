https://news.day.az/society/1742109.html В некоторых районах Нахчывана ограничат водоснабжение В некоторых районах города Нахчыван временно приостановят подачу питьевой воды.
В некоторых районах Нахчывана ограничат водоснабжение
В некоторых районах города Нахчыван временно приостановят подачу питьевой воды.
Как передает Day.Az, в связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе, который снабжает водой улицу Наджмеддина Нахчывани, кварталы Бабек и Алинджа, а также села Гараханбейли, Гарачуг и Булган, улицы Самеда Вургуна, Гасана Рахманова и ряд других территорий города, водоснабжение будет прекращено 4 апреля с 14:00.
Работы по устранению аварии планируется завершить в течение дня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре