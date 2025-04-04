В некоторых районах Нахчывана ограничат водоснабжение

В некоторых районах города Нахчыван временно приостановят подачу питьевой воды.

Как передает Day.Az, в связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе, который снабжает водой улицу Наджмеддина Нахчывани, кварталы Бабек и Алинджа, а также села Гараханбейли, Гарачуг и Булган, улицы Самеда Вургуна, Гасана Рахманова и ряд других территорий города, водоснабжение будет прекращено 4 апреля с 14:00.

Работы по устранению аварии планируется завершить в течение дня.