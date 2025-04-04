Обсуждены возможности развития ветроэнергетики на Каспийском море

Параллельно с 11-м министерским заседанием в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-м министерским заседанием в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике, проводимыми в Баку, был организован очередной "круглый стол" Азербайджан-Европейский Союз на тему "Развитие морской ветроэнергетики".

На мероприятии с участием министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, комиссара Европейского союза по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Даном Йоргенсеном и генерального директора Европейской ассоциации ветроэнергетики WindEurope Джайлса Диксона в расширенном составе были представлены ведущие компании в сфере ветроэнергетики и финансовые институты Европы, сообщает Day.Az.

Была представлена информация об определении в рамках проектов по ветроэнергетике пяти участков в азербайджанском сегменте Каспийского моря, проведении измерительных и наблюдательных работ, а также о проектах, реализуемых энергетическими компаниями. На начальном этапе производства в сфере морской ветроэнергетики 4 ГВт будут экспортироваться в Европу через "зеленый" энергетический коридор "Каспий-Черное море-Европа", а также запланированные другие интерконнекторы будут нацелены на европейские страны.

Было отмечено, что европейские компании имеют широкие возможности для участия в проектах по производству и передаче энергии ветра. Сочетание технологических возможностей и инвестиций Европы с богатыми энергетическими ресурсами и стратегическим географическим расположением Азербайджана может проложить путь к значительным достижениям.

На мероприятии был еще раз подчеркнут взаимный интерес к сотрудничеству Азербайджана и ЕС по развитию морского ветроэнергетического потенциала страны. Рассмотрена работа, проделанная в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2024 году между Государственным агентством возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики и WindEurope, обсуждены дальнейшие шаги.