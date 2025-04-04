Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турции

4 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслана Байрактара, участвующего в 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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