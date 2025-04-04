https://news.day.az/economy/1742204.html Азербайджан и ЕС оценили возможности расширения энергосотрудничества Оценены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) в области энергетики. Об этом в своем аккаунте в "Х" написал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает Day.Az.
Азербайджан и ЕС оценили возможности расширения энергосотрудничества
Оценены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) в области энергетики.
Об этом в своем аккаунте в "Х" написал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает Day.Az.
"В ходе встречи с комиссаром Европейского союза по вопросам энергетики и жилищным вопросам Даном Йоргенсеном была подчеркнута важная позиция Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Мы обсудили возможности перехода к "зеленой" энергии и поощрения региональных инициатив, расширения сотрудничества с Европейским союзом в области #Energy", - говорится в публикации.
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