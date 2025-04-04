https://news.day.az/society/1742249.html Добираться до Габалы на поезде станет комфортнее - Поезд, курсирующий по маршруту Баку-Габала-Баку, заменяется новым поездом FLIRT. Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Было отмечено, что с 5 апреля поезд будет отправляться из Баку в Габалу по субботам и из Габалы в Баку по воскресеньям по обычному расписанию.
Добираться до Габалы на поезде станет комфортнее
- Поезд, курсирующий по маршруту Баку-Габала-Баку, заменяется новым поездом FLIRT.
Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Было отмечено, что с 5 апреля поезд будет отправляться из Баку в Габалу по субботам и из Габалы в Баку по воскресеньям по обычному расписанию.
"В новом одноэтажном поезде, оснащенном новейшими системами безопасности, есть вагон-бар, места для перевозки велосипедов, инклюзивные возможности для путешествий и многое другое. С графиком движения можно ознакомиться на нашем сайте или в приложении АDY Mobile", - отмечается в сообщении.
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