Южный газовый коридор – основа успешного двустороннего партнерства между США и Азербайджаном

Южный газовый коридор является основой успешного двустороннего партнерства между США и Азербайджаном, основанного на общих интересах.

Как передает Day.Az, об этом сказал старший советник Бюро энергетических ресурсов (ENR) Государственного департамента США Эрик Джейкобс на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии.

Он подчеркнул, что США придают большое значение отношениям с Азербайджаном.

"Мы гордимся тем, что сегодня можем вместе отметить успех Южного газового коридора. Этот проект помог Азербайджану раскрыть свой энергетический потенциал на благо не только самой страны, но и всего региона, превратившись в надежного поставщика для десятка стран", - отметил Джейкобс.

Он также добавил, что, как и США, Азербайджан обладает значительными энергетическими ресурсами.

"Несколько дней назад я посетил экспортный терминал Сангачал. Очевидно, что Азербайджан никогда не забывал о важности природного газа как стратегического топлива для будущего своей страны, а также для будущего Европы и всего мира. Смотря из этого прекрасного зала на Каспийское море - один из ведущих мировых энергетических центров, - мы все можем увидеть огромный потенциал Азербайджана как поставщика энергии и моста между Центральной Азией и Европой. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами в области выявления и ускоренного развития возможностей, способствующих укреплению энергетической безопасности и экономическому росту как для США и американского бизнеса, так и для вас и вашей энергетической отрасли", - подчеркнул Джейкобс.