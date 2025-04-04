В ряде районов Баку снесут старые дома

В некоторых районах Баку планируется снос жилых домов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в рамках реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы, согласно новому Генеральному плану города Баку, в первую очередь будет снесена еще одна часть территории в Ясамальском районе, известной как "Советская", территории вокруг Азербайджанского Государственного Академического Национального драматического театра (по правую сторону), а также старые здания между улицей Низами и мечетью Тезепир, коммуникационные и инженерные узлы, вышедшие из строя, а также коммуникации водоснабжения и канализации, находящиеся в аварийном состоянии.

Для переселяемых жителей будет рассчитана и выплачена соответствующая компенсация.

Кроме того, в Сабунчинском, Насиминском, Хатаинском, Наримановском и других районах будут снесены здания, дома и нежилые объекты с истекшим сроком эксплуатации, а также находящиеся в аварийном состоянии.