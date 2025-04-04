Спрогнозировано будущее мировой экономики

Пошлины на импорт, которые ввели власти США, могут привести к очень плачевным последствиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Лента.ру", об этом предупредила доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

По ее словам, не исключен даже вариант глобальной рецессии, если США и их торговым партнерам не удастся договориться о смягчении тарифов. Бондаренко подчеркнула, что мир может столкнуться с ускорением инфляции, хотя большое значение имеет то, как другие государства отреагируют на американские пошлины.