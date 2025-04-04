Две большие разницы: Азербайджан спасает ЕС, а Армения клянчит у ЕС все

Автор: Акпер Гасанов

В Баку прошло 11-е заседание Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 3-е заседание Консультативного совета по зеленой энергии. В мероприятии приняли участие представители 24 стран, включая Азербайджан и Евросоюз, а также 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании. То есть, уже понятно, что это было очень знаковое мероприятие, на котором выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран, 10 из которых европейские, и 8 из них являются членами Европейского Союза. И география поставок нашего газа в Европу, безусловно, будет расширяться, поскольку сегодня мы уже участвуем в создании газораспределительной сети ряда европейских стран. В некоторых из них ее нет, в некоторых ее необходимо расширить. И Азербайджан как инвестор планирует это сделать. Поэтому география поставок нашего газа, безусловно, будет расширяться разными путями, в том числе и за счет интерконнекторов", - подчеркнул глава нашего государства.

Да, объем газа, экспортируемого из Азербайджана в Европу, увеличился в два раза, достигнув 14 млрд кубометров по итогам 2024 года. Об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов. По его словам, проекты по добыче в Азербайджане должны быть реализованы в кратчайшие сроки. Он также отметил необходимость расширения инфраструктуры для поставок газа и строительства централизованной компрессорной станции.

При этом, на сегодняшний день по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу поставлено в общей сложности свыше 45 млрд кубометров газа. Это было отмечено на встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с исполнительным директором TAP Лукой Скиепатти. Там же было отмечено, что TAP обеспечивает 15% потребностей Италии в газе и 18% - Греции. Так что, Азербайджан уже играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС.

Это подтвердил, озвучив соответствующие цифры, подтвердил и генеральный директор консорциума TANAP A.Ş. Салтук Дюзйол. По его словам, с начала коммерческой эксплуатации Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турцию и Европу было поставлено в общей сложности 77,6 млрд кубометров газа. Если говорить более детально, то на сегодняшний день в Турцию было поставлено 32,2 млрд кубометров газа, а общий объем поставок в Европу достиг 45,38 млрд кубометров.

Как видим, наша страна очень успешно доказывает свой статус надежного энергетического партнера, как ЕС, так и иных стран. Вот и комиссар Европейского Союза по энергетике и жилищному хозяйству Дан Йоргенсен подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном в рамках Южного газового коридора играет важную роль в диверсификации газоснабжения ЕС. Он также указал на то, что ЕС заинтересован в расширении импорта газа из Азербайджана. Правда тут мяч, говорится, на половине поля ЕС.

Как справедливо заметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, международные финансовые институты, которые решили прекратить финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом, вероятно, должны пересмотреть свою политику. Особенно принимая во внимание огромные геополитические изменения, свидетелями которых мы все являемся. Потому что без этого любые дальнейшие инвестиции в транспортную инфраструктуру и даже в добычу будут весьма проблематичны.

Так что, это многим дамам и господам в ЕС нужно более четко расставлять приоритеты и переходить от слов к делу. Тем более, что им известны планы Азербайджана по вводу новых месторождений, а также по увеличению добычи на существующих газовых месторождениях,.А если добавить нашу зеленую повестку, которая сэкономит нам много природного газа, то, как мы можем себе представить, как подчеркнул глава нашего государства, Азербайджан будет играть еще более важную роль для наших партнеров в плане энергетической безопасности.

И на этом фоне просто смешны и нелепы попытки руководства Армении представать в роли сколько-нибудь важного партнера для ЕС. При этом, наша страна никогда не заявляла о своих планах по вступлению в ЕС. К чему я подчеркиваю данный факт? К тому, что сегодня президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале вступления страны в Евросоюз. Это было ожидаемо. Ведь, 26 марта парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС.

Теперь мы все с интересом понаблюдаем за тем, как Армения на практике реализует все это, включая свой выход из ЕАЭС. В России, напомню, многократно и на разных уровнях заявляли, что усидеть на двух стульях у Армении не получится. Нужно будет выбирать между ЕС и ЕАЭС. Приводили конкретные цифры, кричащие о том, что членство в ЕАЭС для Армении сверхприбыльно. Но, в РА сильно заигрались в свою "европейскую ориентированность", совершенно не изучив опыт Украины и Грузии. Или изучив, но не придав ему значения по причине уверенности в собственной исключительности. В любом случае, у Армении чего-либо, что могло бы заинтересовать ЕС, просто нет. Кроме статуса вечно просящей стороны. Ну и роли регионального провокатора.