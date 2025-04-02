Сплошной позитив: итоги визита в Баку президента ФРГ

Автор: Акпер Гасанов

Представляю, какое разочарование ждет представителей руководства Армении, Католикоса Всех армян Гарегина Второго, армянскую оппозицию и армянскую диаспору по итогам визита в Азербайджан президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Собственно, еще до того, как он приземлился в Баку, началась армянская истерика на сей счет. Плач, плавно перетекающий в вой.

И что вы думаете? Еще до встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер посетили Аллею шехидов, почтили память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к мемориалу "Вечный огонь". Это было высочайшее проявление уважения к памяти наших шехидов. В войнах с кем они погибли? В войнах с Арменией. Соответственно, президент ФРГ дал очень четкий ответ по поводу реального статуса Армении в его глазах.

А дальше, выступая с совместными с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлениями для прессы, Штайнмайер заявил, что Карабах это Азербайджан и такова прямая и четкая позиция официального Берлина.

Имеет смысл напомнить всю фразу президента ФРГ.

"Мы всегда говорили что это ваша [азербайджанская] территория и сегодня подтверждаем эту прямую и четкую позицию Германии", - сказал он.

Безусловно, армянская аудитория, услышав такое четкое и однозначное заявление, мягко говоря, сильно загрустит.

Тем более, что полный облом вышел и с вопросами, поднять которые в Баку президента ФРГ просил Гарегин Второй. Он, напомню, клянчил похлопотать об освобождения бывших руководителей и членов карабахской хунты, а также возвысить свой голос в поддержку "прав карабахцев". Ничего и близкого к этому президент ФРГ, в ходе своего визита в нашу страну, не озвучивал. Потому, что он считает, что Карабах - это Азербайджан. А значит правами жителей Карабахского экономического региона уже занимается официальный Баку.

Ну а судьба бывших руководителей карабахской хунты - это не та тема, которую счел правильным поднимать президент ФРГ. И правильно сделал. Потому, что любой гость, из какой бы страны он не был, должен понимать, как нужно расположить к себе принимающую сторону. Вот Штайнмайер и вспомнил, что последний его визит в Азербайджан состоялся 9 лет назад, когда он занимал должность главы МИД Германии.

"С тех пор произошли серьезные геополитические изменения, как будто прошла целая вечность", - подчеркнул он.

И это правда. Наша страна, с тех пор, смогла полностью восстановить свои суверенитет и территориальную целостность, укрепив статус регионального лидера. Да, наша небольшая по размерам страна оказывает серьезное влияние на процессы, происходящие в мире. В том числе, обеспечивая энергетическую безопасность Европы.

Вот и президент ФРГ вспомнил о том, что в 2022 году, когда возникли перебои с поставками российского газа, Азербайджан взял на себя обязательство обеспечить Германию необходимыми объемами и выполнил их. Да, наша страна давно зарекомендовала себя в качестве надежного партнера во всех сферах. В Германии это понимают и потому расширяют сотрудничество с Азербайджаном.

В период с января по февраль 2025 года объем торговли между Азербайджаном и Германией достиг 485,4 млн долларов США, увеличившись на 315,1 млн долларов (в 2,8 раза) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. И, что главное, этим торгово-экономическим связям есть куда расти. Ведь и в сфере возобновляемой энергии, где немецкие компании обладают огромным опытом, у Азербайджана также есть очень большая программа и планы

"Мы намерены к 2030 году за счет инвестиций иностранных инвесторов довести производственную мощность возобновляемых источников энергии до 6 гигаватт, и это вполне реально. Часть этого объема будет экспортироваться в Европу", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

И все прекрасно знают, что слова главы нашего государства равны его официальной подписи. Так что, открывается еще одно большое окно возможностей для сотрудничества между Азербайджаном и Европой, в которой ФРГ играет важнейшую роль.

Что до перспектив подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, то глава нашего государства повторил то, о чем не раз говорил он сам и иные представители официального Баку - мяч на стороне официального Еревана. Именно он должен выполнить законные требования нашей страны по сделать конкретные шаги по упразднению Минской группа ОБСЕ и убрать из конституции Армении положение о присоединении законной, исторической территории Азербайджана к РА.

Все это конечно же услышали и руководители Армении и представители мирового армянства. Они давно уже должны понять и принять, что Азербайджан является государством, с которым правильнее выстаивать если не теплые и дружественные, то хотя бы ровные и добрососедские отношения. Так будет лучше для всех, причем не только в регионе Южного Кавказа, но и за его пределами. И это то, о чем давно уже говорит официальный Баку.