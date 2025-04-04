Европейский бизнес заинтересован в зелёной энергетике Азербайджана

Существует интерес со стороны европейского бизнеса и инвесторов к развитию динамичного сектора возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал европейский комиссар по вопросам энергетики и жилищным вопросам Дан Йоргенсен в ходе 3-го министерского заседания Консультативного совета по "зеленой" энергетике в Баку.

"Существует четкая заинтересованность как со стороны региональных партнеров, так и со стороны европейского бизнеса и инвесторов к развитию динамичного сектора возобновляемой энергетики в Азербайджане. Это открывает широкие возможности для развития региональной взаимосвязанности, интеграции рынков и создания цепочек добавленной стоимости в сфере чистых технологий", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии.

В заседании принимают участие 24 страны, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.