Сахиба Гафарова прибыла в Узбекистан

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 4-го апреля прибыла в Республику Узбекистан.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В международном аэропорту Ташкента им. Ислама Каримова спикера Милли Меджлиса встречали первый заместитель спикера Олий Маджлиса Республики Узбекистан Садиг Сафаев, посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев и другие официальные лица.

В рамках визита спикер Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель Парламентской сети Движения неприсоединения Сахиба Гафарова примет участие в 150-й Ассамблее МПС, 4-й Конференции Парламентской сети Движения неприсоединения и Координационном заседании АПА.

Предусмотрены выступление спикера азербайджанского парламента на 150-й Ассамблее МПС, а также встречи с главами парламентов государств-участников, руководителями делегаций и международных организаций и с государственными официальными лицами Узбекистана.